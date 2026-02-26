Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
Rapperul american rămâne cu pedeapsa de nouă luni de închisoare cu executare, după ce instanța din Constanța i-a respins contestația în anulare. Decizia pronunțată de Curtea de Apel este definitivă.
Potrivit minutei instanței, magistrații au considerat cererea inadmisibilă și au respins, totodată, solicitarea de suspendare a executării hotărârii de condamnare.
În documentul oficial se precizează că a fost respinsă contestația formulată de către condamnatul Thomaz Cameron Jibril împotriva deciziei din decembrie 2025, precum și cererea privind suspendarea pedepsei, în baza Codului de procedură penală.
Artistul a mai depus o contestație la executare și la Tribunalul Constanța, urmând ca dosarul să fie analizat la termenul stabilit pentru 6 martie.
Condamnarea a fost pronunțată la finalul anului trecut, în urma unui incident petrecut în 2024, în timpul unui festival desfășurat în Costinești. Atunci, artistul a fost surprins fumând o țigară cu cannabis pe scenă.
Instanța a stabilit că fapta se încadrează la deținere de droguri de risc, motiv pentru care a fost aplicată pedeapsa cu executare, menținută acum definitiv.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News