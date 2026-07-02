Zelenski cere de urgență licența pentru producerea rachetelor Patriot, după atacul devastator asupra Kievului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 15:33

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut un nou apel către aliații occidentali pentru consolidarea apărării antiaeriene, după atacul de amploare lansat de Rusia asupra Kievului. Liderul de la Kiev solicită, în special, ca Statele Unite să acorde licența necesară pentru producerea rachetelor Patriot pe teritoriul Ucrainei.

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