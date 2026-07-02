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Zelenski cere de urgență licența pentru producerea rachetelor Patriot, după atacul devastator asupra Kievului

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 15:33

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut un nou apel către aliații occidentali pentru consolidarea apărării antiaeriene, după atacul de amploare lansat de Rusia asupra Kievului. Liderul de la Kiev solicită, în special, ca Statele Unite să acorde licența necesară pentru producerea rachetelor Patriot pe teritoriul Ucrainei.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Zelenski a subliniat că această măsură ar contribui semnificativ la protejarea orașelor ucrainene împotriva atacurilor aeriene.

"Contăm de asemenea mult pe o decizie a SUA privind licenţele pentru Patriot şi pe alte forme de cooperare. Sunt genul de măsuri care pot opri acest război şi împiedica atacuri precum acesta", a transmis președintele ucrainean.

Bilanțul atacului asupra Kievului continuă să crească

Solicitarea liderului ucrainean vine după unul dintre cele mai puternice atacuri lansate de Rusia asupra capitalei Ucrainei în ultima perioadă.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, numărul victimelor a ajuns la cel puțin 13 morți și 86 de răniți, după ce un bilanț anterior indica nouă persoane decedate.

În urma bombardamentelor, și ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a făcut un apel către statele partenere să accelereze livrarea sistemelor de apărare antiaeriană.

"Nu întârziaţi deciziile privind apărarea aeriană pentru Ucraina! Este principala noastră cerere către partenerii noştri după o noapte de oruoare la Kiev", a declarat oficialul ucrainean.

Autoritățile de la Kiev susțin că întărirea capacităților de apărare antiaeriană rămâne una dintre prioritățile Ucrainei, în contextul intensificării atacurilor cu rachete și drone lansate de Rusia asupra infrastructurii și zonelor civile.

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