A crescut numărul de turiști în Iași

În luna mai 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat o creștere cu 5,7%, iar înnoptările o majorare cu 3,0%.

În perioada 1 ianuarie – 31 mai 2018 comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017 sosirile au înregistrat o reducere cu 1,9%, iar înnoptările cu 7,7%, durata medie a șederii fiind în scădere, de la 1,75 zile la 1,64 zile.Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna mai 2018 au însumat 31824 persoane, în creștere cu 5,7% față de cele din luna mai 2017. Sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat în luna mai 2018, 80,0% din numărul total de sosiri (25.470 persoane), în timp ce turiștii străini au reprezentat 20,0% (6.354 persoane), spre deosebire de 19,0% în luna mai 2017; turiştii străini provin în proporţie 77,7% din ţări situate în Europa.În structurile de primire turistică în luna mai 2018 au fost înregistrate 53.461 înnoptări, în creștere cu 3,0% față de luna mai 2017, durata medie a cazării în structurile de primire turistică fiind de 1,68 zile (1,68 zile turiști români, respectiv 1,67 zile turiști străini).Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna mai 2018 a fost de 42,5% pe total structuri de cazare turistică, mai ridicat cu 2,1% în comparație cu cel din luna mai 2017 (40,4%).Pe tipuri de structuri de primire turistică, cei mai ridicați indici de utilizare netă a locurilor de cazare în luna mai 2018 s-au înregistrat la hoteluri (50,8%) și vile turistice (28,4%).Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2018 au însumat 118.249 persoane, în scădere cu 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2018, 78,0% din numărul total de sosiri, în timp ce turiștii străini au reprezentat 22,0% (20,2% în aceeași perioadă anul trecut). Pe tipuri de structuri de primire turistică, sosirile în hoteluri dețin 83,7% din totalul sosirilor, iar pe categorii de clasificare a structurilor de primire turistică, categoria „3 stele” deține 44,4% din total sosiri.Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2018 au însumat 194.226, în scădere cu 7,7% față de aceeași perioadă a anului trecut; durata medie a șederii a fost de 1,64 zile (1,65 zile turişti români şi 1,62 zile turişti străini).