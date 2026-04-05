O fabrică importantă din România, cumpărată de un afacerist ucrainean cu legături controversate

Un miliardar ucrainean a făcut valuri în România după ce a preluat una dintre cele mai cunoscute fabrici de țevi din țară. Investiția, de zeci de milioane de euro, atrage atenția nu doar pentru suma impresionantă, ci și pentru legăturile bizare ale afaceristului cu cel mai bogat oligarh din Ucraina, care a fost inclusiv acuzat de corupție în anul 2013 că a primit o mită în valoare de 110 milioane de dolari. Ulterior, Elena Udrea a criticat dur vânzarea fabricii și o consideră trădare naționale și o lipsă de strategie economică a statului român.

Compania de țevi din Roman, ArcelorMittal Tubular, a fost cumpărată de ucrainenii de la Interpipe, o companie uriașă. Proprietarul Interpipe este omul de afaceri și filantropul ucrainean Victor Pinchuk. Acesta este considerat al doilea cel mai bogat om al Ucrainei. În structura de conducere a companiei apar și mai mulți membri ai familiei sale.



Elena Udrea a criticat dur vânzarea fabricii. Aceasta a sugerat că, dacă un român ar fi cumpărat fabrica, ar fi fost acuzat de corupție, dar dacă o face un oligarh ucrainean, este considerat solidaritate cu Ucraina. De asemenea, aceasta a adăugat că decizia reprezintă o trădare națională și o lipsă de strategie economică.



Surse apropiate afaceristului dezvăluie un stil de viață spectaculos : petreceri exclusiviste în Monaco, Ibiza și alte „paradisuri” ale bogaților europeni, iahturi luxoase și invitați din cercuri internaționale de elită. În timp ce în România preia o fabrică strategică, acesta își menține imaginea de miliardar.



Experții avertizează însă că astfel de investiții vin și cu riscuri: legăturile internaționale și influența oligarhilor pot aduce tensiuni politice și economice. „Este o tranzacție care ridică semne de întrebare, mai ales când vorbim despre industrii critice pentru economia locală”, au transmis specialiștii în investiții externe.