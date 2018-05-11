Atac ca în filme la Iași. Au aruncat cu acid sulfuric în ochii unui bărbat

Doi tineri care se aflau în căutarea unei fete din comuna ieșeană Vlădeni au aruncat vineri seară cu acid sulfuric în ochii unui bărbat nevinovat. Cei doi au văzut la un moment dat un grup de fete care au intrat într-un bloc. Le-au urmărit, au intrat în bloc după acestea și au bătut la ușa unui apartament unde credeau că au intrat acele fete. La ușă a deschis un bărbat în vârstă de 61 ani, care nu avea nicio legătură cu acel grup de fete. În acel moment, tinerii au aruncat cu acid sulfuric în ochii bărbatului, crezând că acesta este vinovat de dispariția grupului de fete. Bărbatul a fost transportat de urgență la spital, iar polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. „Polițiștii au un cerc de suspecți în acest caz și fac verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt“, a precizat Anca Vîjiac, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.