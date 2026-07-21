Cât trebuie să plătească românii fără venituri pentru a avea asigurare de sănătate în 2026

Românii care nu obțin venituri și vor să fie asigurați în sistemul public de sănătate vor plăti în continuare aceeași contribuție în 2026, chiar dacă salariul minim brut a fost majorat începând cu 1 iulie.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a explicat că noul salariu minim nu modifică valoarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru această categorie de contribuabili.
Potrivit instituției, persoanele fără venituri care aleg să se asigure în sistemul public trebuie să achite 2.430 de lei pentru întregul an fiscal.
De ce nu se modifică valoarea contribuției
ANAF arată că modul de calcul este stabilit de Codul fiscal și are la bază salariul minim brut aflat în vigoare la începutul anului fiscal, respectiv la 1 ianuarie 2026.
La acea dată, salariul minim brut era de 4.050 de lei. Baza de calcul este reprezentată de echivalentul a șase salarii minime brute, ceea ce înseamnă 24.300 de lei. Contribuția de asigurări sociale de sănătate este de 10% din această valoare, rezultând suma de 2.430 de lei.
Deși salariul minim brut a fost majorat la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, această modificare nu produce efecte asupra contribuției datorate de persoanele fără venituri în cursul anului fiscal.
Cine poate opta pentru plata CASS
Conform prevederilor articolului 180 din Codul Fiscal, contribuția poate fi achitată de persoanele care nu realizează venituri din salarii, pensii sau alte surse impozabile și doresc să beneficieze de asigurare medicală în sistemul public.
De asemenea, pot opta pentru această formă de asigurare și persoanele care desfășoară activități independente, dar care în anul anterior au înregistrat pierderi sau venituri nete egale cu zero, precum și alte categorii prevăzute de lege care nu au obligația plății CASS.
Cum poate fi obținută calitatea de asigurat
Pentru a deveni asigurați în sistemul public de sănătate, contribuabilii trebuie să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale.
Documentul poate fi depus în orice perioadă a anului, însă momentul depunerii nu influențează suma datorată.
De ce servicii beneficiază persoanele asigurate
Achitarea contribuției oferă acces la pachetul de bază de servicii medicale din sistemul public de sănătate.
Acesta include consultații la medicul de familie și la medicii specialiști, analize și investigații medicale decontate, internări în spitalele de stat, precum și tratamente și medicamente compensate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
ANAF a venit cu aceste precizări după ce majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026 a generat întrebări în rândul contribuabililor privind o posibilă creștere a contribuției la sănătate. Instituția subliniază că, pentru anul fiscal 2026, suma datorată de persoanele fără venituri rămâne de 2.430 de lei.