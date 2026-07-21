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Evoluția Autostrăzii Moldova. Transformarea impresionantă a Lotului 2 din A7, surprinsă din aer -VIDEO

FOTO: Captură DRDP Buzău

FOTO: Captură DRDP Buzău

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat21 iul. 2026, 12:40
SursăRealitatea.Net

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a publicat marți o serie de imagini cu evoluția lucrărilor de pe Autostrada Moldovei A7, surprinzând transformarea spectaculoasă a primului lot intrat în executie în urmă cu patru ani. Este vorba despre Lotul 2 Mizil – Pietroasele, cu o lungime de 28,36 de km, parte a tronsonului Ploiești-Buzău, deschis oficial circulației în octombrie 2025.

De la terenuri arabile la infrastructură modernă și un pod de 1,36 kilometri

Înregistrările publicate transformarea Autostrăzii Moldovei (A7), de la terenuri agricole la o infrastructură rutieră modernă, construită pentru a spori siguranța participanților la trafic și pentru a reduce timpul de deplasare.

DRDP Buzău a prezentat evoluția principalelor obiective de infrastructură aflate în administrare, un sector care va însuma în curând aproximativ 220 de kilometri de autostradă.

Un punct central al proiectului este Podul de la Vadu Pașii, considerat esențial pentru îmbunătățirea conectivității rutiere. Cu o lungime de 1,36 kilometri, acesta este al doilea cel mai lung pod rutier din România și asigură continuitatea Autostrăzii Moldovei (A7) peste râul Buzău, facilitând legătura dintre Moldova și regiunile de sud și vest ale țării.

Impact major asupra creșterii siguranței rutiere

Potrivit DRDP Buzău, deschiderea podului a permis redirecționarea traficului de pe podul de la Mărăcineni, principala conexiune rutieră dintre Muntenia și Moldova. Măsura a contribuit la fluidizarea circulației și la creșterea siguranței rutiere într-una dintre cele mai aglomerate zone din județul Buzău.

„Este un proiect de infrastructură care aduce beneficii concrete atât traficului de tranzit, cât și comunităților locale”, au transmis reprezentanții DRDP Buzău.

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