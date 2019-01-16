Cursuri gratuite pe Resurse Umane, la Camera de Comerţ Iași

Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi face înscrieri pentru două cursuri gratuite de perfecţionare pentru inspector Resurse Umane şi Manager Resurse Umane, ambele autorizate.
Durata fiecăruia este de 40 de ore. Cei care doresc să se înscrie trebuie să îndeplinească anumite condiţii. în primul rând, să fie angajat cu contract individual de muncă într-un departament de resurse umane în cadrul unui unei firme care are sediul sau punctul de lucru în judeţul Iaşi. Un alt criteriu este acela ca angajatul să nu mai fi urmat un alt curs identic, în cadrul unui proiect cofinanţat de Uniunea Europeană şi să fie desemnat de firmă.Firma la acre lucrează trebuie să îşi desfăţoara activitatea într-unul dintre domenii: turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, industria auto şi componente, tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii, procesarea alimentelor şi băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediu, bioeconomie şi biofarmaceutică şi biotehnologii. De asemenea, firma trebuie să îşi desfăşoare activitatea de cel puţin un an.Cursul pentru Manager Resurse Umane se ţine la Camera de Comerţ Iaşi iar cel de Inspector la sediul Primăriei din Hârlău.Cei interesaţi pot obţine mai multe detalii la sediul Camerei de Comerţ din Iaşi.