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Bogdan Velcescu (deputat AUR): „PNRR reprezintă o urgență doar când le convine celor de la putere și când le servește intereselor politice”

Bogdan Velcescu (deputat AUR)

Bogdan Velcescu (deputat AUR)

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat7 iul. 2026, 13:12
Actualizat7 iul. 2026, 13:13

Deputatul AUR Bogdan Velcescu acuză PSD de dublu standard, după ce Sorin Grindeanu a susținut că este necesară convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Acesta amintește că AUR a solicitat anterior prelungirea sesiunii parlamentare, însă majoritatea condusă de PSD a refuzat chiar și supunerea la vot a acestei propuneri.

„ Când AUR a propus prelungirea sesiunii, de ce n-ați vrut să votați? De ce n-ați vrut să supuneți la vot măcar? Când e vorba despre propagande, când e vorba despre susținerea unui narativ, e bună sesiunea extraordinară. Când e vorba despre rezolvarea unor probleme, nu mai e bună. Cu alte cuvinte, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, neafiliați… lăsați propaganda, ca să nu zic gargară.

Ați avut ocazia perfectă să supuneți la vot, să luați o decizie înainte de a se termina sesiunea parlamentară, înainte de a pleca parlamentarii… trei luni… două luni, scuzați, că iulie și august oficial și ianuarie, tot oficial.

E bătaie de joc. Nu insultați inteligența românilor cu o abordare de genul ăsta. Nu veniți să miorlăiți acum că vreți sesiune extraordinară, în timp ce ați refuzat să o supuneți la vot. Cine conducea ședința? Un membru PSD. Cine e președintele Camerei Deputaților? Tot un membru PSD, un domn pe nume Grindeanu”, a declarat deputatul AUR, Bogdan Velcescu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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