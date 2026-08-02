Economie· 1 min citire

Dorina Barcari dă în vileag șmecheria înghețării pensiilor. Sumele uriașe pierdute de fiecare român

Experta in pensii Dorina Barcari

Experta in pensii Dorina Barcari

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 2 aug. 2026, 10:09

Senatoarea și experta în pensii Dorina Barcari a scos la iveală date îngrijorătoare despre veniturile seniorilor. Într-o analiză în exclusivitate la Realitatea Plus, ea a arătat că aceștia au pierdut 12.840 de lei în doi ani din cauza înghețării pensiilor. Barcari a subliniat că situația este cu atât mai gravă cu cât prețurile au crescut pe toate palierele.

CÂT AU PIERDUT PENSIONARII FĂRĂ APLICAREA LEGII

  • Valoarea punctului de referință (81 de lei din anul 2024)

  • Dacă s-ar fi aplicat indexarea în cei doi ani – valoarea punctului de referință – 107 lei

  • Pierderea lunară în medie fără indexare – 535 lei

  • Pierderea anuală în medie fără indexare – 6.420 lei

  • Pierderea în cei doi ani de înghețare – 12.840 lei

  • Puterea de cumpărare s-a prăbușit

  • pensie de 3.000 de lei în 2021 sageata in jos puterea de cumpărare reală acum - 2.340 de lei

  • nivelul pensiei necesar pentru a recupera puterea de cumpărare - 5.000 de lei

sursa: Realitatea PLUS

CE MĂSURI AU LUATE ALTE STATE

Germania

Iulie 2024 – pensiile au fost indexate cu 4,57%

Iulie 2025 – pensiile au fost indexate cu 3,5%

Franța

Ianuarie 2024 – pensiile au fost indexate cu 5,3%

Ianuarie 2025 – pensiile au fost indexate cu 2,2%

SURSA: Realitatea PLUS

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dorina barcari

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe