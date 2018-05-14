Fără apă potabilă în mai multe cartiere ieșene

În scopul înlocuirii unui compensator DN 400 mm, la Stația de Pompare Octav Băncilă, marți, 15, în intervalul orar estimat 08.00 – 16.00, furnizarea apei potabile va fi întreruptă către utilizatorii din cartierele Amfiteatru, Păcureț, Colina Însorită și de pe străzile: Păcurari (parțial), Moara de Foc, Străpungere Silvestru, Luca Arbore, șos. Păcurari, Canta, Aleea Cimitirul Evreiesc, Aleea Păcurari, Popăuți, Varianta Rediu, șos. Rediu, Valea Rediului, Cazărmilor, Muntenimii, șos. Munteni, Ogorului, I. Roată, Semănătorului, fundac Olari, Fraților, Agricultori, Busuioc, Alba Iulia, Olteniei, Rovine, Cașin, Banat, Transilvaniei, Toma Cozma și șos. Arcu din Iași.Vor fi afectați și utilizatorii din Valea Lupului de pe str. și aleea Petre Culianu, str. Petuniei, str. Privighetorii, Al. Rozelor, str. Spicului, Aleea cu Nuci, str. Prof. Paul, str. Crizantemelor, str. Bacovia și str. Ghiocelului.În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, ApaVital Iaşi recomandă utilizatorilor afectați să-și creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada de întrerupere.