Fermierii din Iași au depus proiecte de un milion de euro în programul AFIR pentru micile ferme

Fermierii din județul Iași au depus cereri de finanțare în valoare de un milion de euro pentru achiziții simple, componenta care a epuizat fondurile disponibile la nivel național.
La nivel național, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a înregistrat 753 de proiecte în valoare totală de 35 de milioane de euro în cadrul intervenției DR-14 – „Investiții în fermele de mici dimensiuni”, componenta „Achiziții simple – indiferent de sector”. Bugetul alocat pentru această sesiune era de 18 milioane de euro, iar fiecare proiect eligibil are o valoare de 50.000 de euro.
Specialiștii AFIR verifică în prezent dosarele depuse de fermierii din Iași. Finanțarea este nerambursabilă, cu o intensitate a sprijinului de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Beneficiarii pot fi micii fermieri, cu excepția persoanelor fizice care nu figurează în baza de date IACS-APIA.
Deși fondurile pentru achizițiile simple s-au epuizat, fermierii pot continua să depună cereri în alte componente ale aceleiași intervenții. În sectorul „Legumicultură” au fost înregistrate 185 de proiecte, în valoare de 9 milioane de euro, iar în sectorul „Zootehnic”, 191 de proiecte, în valoare de 8,9 milioane de euro.
Cheltuielile eligibile includ dezvoltarea unităților de condiționare, modernizarea construcțiilor din fermă, marketingul produselor agricole, depozitarea și procesarea la nivel de fermă. Sunt finanțate și achizițiile de mașini agricole specializate, asigurarea accesului la utilități și înființarea sistemelor de irigații. Cererile se pot depune până la finalul anului sau până la epuizarea bugetului.