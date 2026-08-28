Economie· 1 min citire

Guvernul alocă 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru salvarea ROMATSA. Conturile companiei sunt blocate

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat28 aug. 2026, 13:42
Actualizat28 aug. 2026, 13:44
SursăRealitatea PLUS

Guvernul a decis să aloce peste 135 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru ROMATSA, în contextul în care compania are în continuare conturile blocate în urma unui litigiu privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19 cu gigantul farmaceutic Pfizer.

ROMATSA are conturile blocate

Decizia a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern aflate în desfășurare, iar banii vor fi alocați Ministerului Transporturilor, urmând ca aceștia să ajungă la compania ROMATSA.

Situația financiară a ROMATSA este legată de procesul privind dozele de vaccin cumpărate de România în timpul pandemiei. După pierderea procesului cu gigantul american Pfizer, compania se confruntă cu măsuri de executare, iar conturile sale au fost blocate.

Guvernul susține că alocarea banilor din Fondul de rezervă este necesară pentru ca activitatea ROMATSA să nu fie afectată și pentru asigurarea funcționării companiei.

Vă reamintim că România este obligată să achite o sumă de peste 700 de milioane de euro în cadrul litigiului privind vaccinurile, companiei americane Pfizer.

Banii ar putea fi recuperați

Executivul precizează că suma alocată ROMATSA ar putea fi recuperată în cazul în care compania va avea câștig de cauză în demersurile juridice aflate în desfășurare.

Astfel, cei peste 135 de milioane de lei reprezintă o măsură prin care Guvernul încearcă să asigure funcționarea Romatsa în contextul blocării conturilor companiei.

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