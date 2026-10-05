Lucrările la Centura Ușoară a Iașului au început pe lotul dintre Ciurea, Bârnova și Tomești

Constructorul are la dispoziție doi ani pentru modernizarea a peste 19 kilometri de infrastructură rutieră
Consiliul Județean Iași a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru Lotul 4 al Centurii Ușoare de Ocolire a Municipiului Iași, permițând constructorului să deschidă oficial frontul pe teren. Tronsonul în cauză leagă comunitățile Ciurea, Bârnova și Tomești, având o lungime totală de 19,26 kilometri structurată pe trei sectoare rutiere distincte.
Contractul de execuție, în valoare de aproximativ 145 de milioane de lei fără TVA, a fost adjudecat de asocierea Danlin XXL – Enviro Construct, care a început deja mobilizarea utilajelor pentru demararea șantierului.
Doi ani pentru finalizarea sectorului sudic
Termenul contractual stabilit pentru definitivarea acestui tronson este de 24 de luni, finalizarea fiind prevăzută pentru toamna anului 2028. Investiția vizează atât reabilitarea capitală și lărgirea carosabilului existent, cât și amenajarea de noi conexiuni rutiere rapide între DJ 248D și DJ 247A.
Proiectul integral al Centurii Ușoare, divizat în patru loturi cu o lungime cumulată de peste 70 de kilometri, depășește 264 de milioane de lei și este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Noua arteră va prelua traficul greu din sudul municipiului Iași.