Metinvest Tubular Iași își încetează activitatea, 194 angajați vor fi concediați

Publicat 31 oct. 2026, 09:11 Sursă gandul

Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, va înceta activitatea până la finalul anului. Decizia a fost luată din cauza suspendării aprovizionării cu oțel laminat la cald din Ucraina.

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