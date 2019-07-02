Economie· 1 min citire

Peste 8.000 de şomeri înregistraţi în judeţ

munca

munca

Scris de Alexandru Damian Publicat: 2 iul. 2019, 07:52

La sfârşitul lunii mai 2019, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi erau înregistraţi 8.313 şomeri (din care 3.632 femei), rata şomajului fiind de 2,82%, înregistrând o scădere faţă de luna precedentă de 0,12%.

Din totalul de 8.313 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Iaşi, 891 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.422 erau beneficiari doar de servicii de ocupare gratuite.În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 7.092 şomeri provin din mediul rural şi 1.221 sunt din mediul urban.Şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iaşi (35,62%), urmat de cei cu studii primare şi fără studii (28,98%), iar 24,06% au absolvit şcoala profesională sau arte şi meserii. Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 7,7 % din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii superioare sunt 3,64%.În cursul lunii mai 2019 s-au încheiat 1.146 contracte individuale de muncă ca urmare a acordării serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii AJOFM Iaşi. 

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