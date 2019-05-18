Economie· 1 min citire

Produse expirate, găsite la vânzare în Iași

bani

bani

Scris de Dan Nistor Publicat: 18 mai 2019, 07:01

Agenții din cadrul Poliţiei oraşului Târgu Frumos au acţionat pentru combaterea faptelor de comerț ilicit. 

Au fost verificate 22 de mașini și nouă căruțe, fiind legitimate 73 de persoane.Au fost date 19 amenzi, în cuantum de 5.500 de lei.De exemplu, a fost amendat un bărbat de 42 de ani, din comuna Butea, administrator al unei societăți comerciale, deoarece oferea spre vânzare produse având termenul de valabilitate expirat.Mărfurile expirate au fost ridicate, în vederea confiscării. 

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