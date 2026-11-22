Prosumatorii se pot înscrie până pe 25 noiembrie 2026 în programul de finanțare a bateriilor de stocare. Statul oferă până la 15.000 de lei.
Prosumatorii care doresc să își instaleze baterii pentru stocarea energiei electrice mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a solicita finanțare de la stat. Înscrierile în programul de sprijin financiar se desfășoară până miercuri, 25 noiembrie 2026.
Programul guvernamental are ca obiectiv încurajarea investițiilor în sisteme de stocare a energiei electrice produse de prosumatori, oferind posibilitatea acestora de a utiliza mai eficient energia generată de propriile instalații fotovoltaice.
Finanțare de până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare
Bugetul total al programului este de 400 de milioane de lei. Beneficiarii pot primi un sprijin financiar de maximum 75% din valoarea investiției, însă suma acordată nu poate depăși 15.000 de lei, TVA inclus.
Prin această finanțare, statul urmărește să faciliteze achiziția și instalarea bateriilor de stocare, soluții care permit păstrarea energiei electrice produse de panourile fotovoltaice pentru utilizarea ulterioară.
Cum sunt selectați beneficiarii programului de finanțare
Un aspect important pentru prosumatorii interesați este modul în care vor fi desemnați beneficiarii. Dosarele nu vor fi aprobate în ordinea depunerii, ci în funcție de un sistem de punctaj, care poate însuma maximum 100 de puncte.
Evaluarea cererilor va ține cont de trei criterii principale:
Capacitatea bateriei de stocare propuse;
Valoarea contribuției financiare proprii a solicitantului;
Accesarea anterioară a unor programe de finanțare similare.
Prin urmare, simpla depunere rapidă a documentelor nu garantează obținerea finanțării. Șansele de selecție vor depinde de punctajul obținut în urma evaluării criteriilor stabilite pentru program.
25 noiembrie 2026, ultima zi pentru înscriere
Prosumatorii care intenționează să beneficieze de sprijinul financiar pentru achiziția bateriilor de stocare trebuie să finalizeze înscrierea până miercuri, 25 noiembrie 2026.
Programul, cu un buget de 400 de milioane de lei și o finanțare individuală de până la 15.000 de lei, reprezintă o oportunitate pentru proprietarii de sisteme fotovoltaice care doresc să își crească gradul de autonomie energetică și să valorifice mai bine energia electrică produsă.