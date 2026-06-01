Revoltă la Fabrica de Arme din Cugir: angajații amenință cu greva generală

Revoltă uriașă este și la fabrica de arme din Cugir. Angajații anunță proteste de amploare în această săptămână. Sindicaliștii vor intra în grevă generală. În paralel, conducerea va discuta cu reprezentanții unei firme de armament din Germania.

De la Fabrica de Arme din Cugir se anunță tensiuni majore chiar la mijlocul acestei săptămâni. Sindicatul a decis declanșarea unei greve generale miercuri, pe fondul nemulțumirilor legate de salarii și a lipsei unor rezultate concrete în urma negocierilor purtate cu conducerea societății.

Protestul va avea loc într-un moment important pentru fabrică, chiar în perioada în care reprezentanții companiei poartă discuții cu firma germană de armament GP Sawyer and Son, în vederea unor posibile colaborări comerciale.

Liderul de sindicat, Ioan Neagu, spune că angajații solicită venituri care să reflecte nivelul ridicat de calificare necesar în acest domeniu, dar și importanța proiectelor aflate în negociere. Sindicaliștii cer măsuri rapide și concrete pentru rezolvarea revendicărilor salariale și avertizează că activitatea de producție ar putea fi blocată până la ajungerea la un acord între angajați și conducere.