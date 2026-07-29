România riscă să rămână fără șoferi. Transportatorii caută angajați în Orientul Mijlociu

România se confruntă cu riscul unui deficit accentuat de șoferi profesioniști pentru transportul internațional de marfă, odată cu introducerea, de la 1 iulie 2026, a obligativității tahografului inteligent pentru autoutilitarele cu masa maximă autorizată între 2,5 și 3,5 tone folosite pe curse externe, operațiuni de cabotaj și transport comercial contra cost.

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