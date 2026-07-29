Turcia anunţă un acord cu gigantul petrolier BP în Irak

Publicat 29 iul. 2026, 08:10 Sursă realitatea.net

Turcia a anunţat marţi încheierea unui acord cu gigantul petrolier British Petroleum (BP) privind operaţiunile cu hidrocarburi din regiunea Kirkuk (nordul Irakului), potrivit ministrului energiei, transmite AFP.

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