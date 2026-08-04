Economie· 1 min citire

Șeful "Apelor Române": Reactorul 2 de la Cernavodă mai poate funcționa doar 5 zile

Centrala Nucleară de la Cernavodă

Centrala Nucleară de la Cernavodă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 4 aug. 2026, 07:41

„Reactorul 2 de la Cernavodă mai rezistă 5 zile”, avertizează Sorin Rîndașu, director general adjunct al Apelor Române. Declarația vine după ce armata a detonat o stâncă pentru a devia cursul apei spre Cernavodă. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, în emisiunea Miza Zilei, realizată de Ana Maria Păcuraru, acesta a spus că se fac eforturi pentru a câștiga încă una-două zile. Avertismentul apare în contextul în care Dunărea a atins un minim istoric.

„În momentul de față, conform ultimelor date, mai rezistă 5 zile. Față de momentul în care, potrivit estimărilor, joi ar fi trebuit ca centrala să fie închisă, am reușit să prelungim cu 5 zile. Încă 3 zile funcționale, iar acum facem eforturi să câștigăm o zi-două în plus. Nimeni nu poate garanta debitele. Suntem sub 1.500 m³/s, valoarea din 2003. În momentul de față ne aflăm sub nivelul din 2003 – minim istoric,” a explicat Sorin Rîndașu, director general adjunct al Apelor Române.

Pe fondul producției tot mai mici și al consumului tot mai mare, generat de temperaturile foarte ridicate, România importă deja energie electrică și din Ucraina, prin intermediul Republicii Moldova.

Autoritățile recunosc că orice zi de import masiv se va reflecta mai târziu în prețul final al energiei.

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