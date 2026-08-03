România importă energie din Ucraina, cu sprijinul Republicii Moldova

Publicat 3 aug. 2026, 13:07 Sursă realitatea.net

România importă energie electrică din Ucraina, prin intermediul companiei Energocom din Republica Moldova, pentru a compensa deficitul apărut după oprirea Unității 1 a Centralei Cernavodă. Anunțul a venit chiar dintr-un comunicat al companiei energetice.

Distribuie articolul