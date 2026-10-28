Alegeri în Israel. Partidul lui Netanyahu, pe primul loc după primele rezultate oficiale. Trump își atribuie meritul pentru revenire

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 oct. 2026, 11:08

Președintele american Donald Trump susține că a avut un rol important în revenirea lui Benjamin Netanyahu în cursa electorală din Israel. Deși primele exit-poll-uri indicau un rezultat nefavorabil pentru premier, numărarea voturilor a modificat semnificativ raportul de forțe. Netanyahu a recuperat teren, însă nu dispune încă de majoritatea necesară pentru a forma un nou guvern. În fața susținătorilor, liderul israelian a afirmat că Likud rămâne cea mai puternică formațiune politică din țară și a pledat pentru constituirea unui guvern național de dreapta. Evoluțiile politice din Israel și reacțiile de la Washington sunt analizate de Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre benjamin netanyahu