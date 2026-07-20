Alexandru Muraru dă replica ”puciștilor” din PNL: Problema voastră este că nu ați reușit să convingeți aproape pe nimeni

Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a publicat pe Facebook un mesaj dur adresat membrilor din interiorul partidului pe care i-a acuzat că „crează tot felul de grupări de sorginte auristo-pesedite”.
În postare, Muraru îndeamnă electoratul liberal să voteze la următoarele alegeri pentru „leadershipul autentic” al PNL, nominalizându-l pe Ilie Bolojan.
Muraru afirmă că Bolojan „a redat demnitate Administrației Prezidențiale” în perioada interimatului și „a dat credibilitate funcției de premier” într-un moment de scădere a încrederii în instituțiile politice. Deputatul mai spune că voturile vor fi pentru „oamenii de bună credință” care lucrează pentru unitatea partidului, nu pentru cei care ar slăbi PNL în favoarea social-democraților.
Adresându-se direct colegilor denumiți „liberali conservatori”, Muraru susține că ultimul congres contestat de aceștia este un barometru fidel al sprijinului lor în partid, menționând procentul de 94% al susținerii colegilor liberali „veniți din toată țara” împotriva „pesedizării” PNL. El subliniază că, deși se pot contesta proceduri sau decizii, „nu puteți contesta voința covârșitoare a liberalilor”.
Muraru condamnă tacticile opozanților interni — atacuri permanente, victimizare și mesaje preluate de adversarii politici — și afirmă că aceste ieșiri le decredibilizează imaginea publică. El avertizează că eticheta de „trădător” va urma orice politician care se separă de rândul partidului, indiferent dacă rămâne în PNL sau pleacă în alte formațiuni.
”Problema voastră nu este conducerea partidului. Problema este că nu ați reușit să convingeți aproape pe nimeni în interiorul PNL. Iar în loc să acceptați acest lucru și să contribuiți la consolidarea partidului, ați ales calea atacurilor permanente, a victimizării și a mesajelor care sunt imediat preluate și aplaudate de adversarii politici ai liberalilor.
Fiecare ieșire publică pe care o aveți este caraghioasă și vă decredibilizează ca oameni politici. În politică, eticheta de trădător te urmează oriunde, fie că mai viețuiți prin PNL sau prin alte partide, colegii voștri vă vor privi cu suspiciune în fiecare zi”, a transmis Muraru.
EL a publicat și o imegine care, spune ”vă va bântui toată cariera”, adresându-se ”puciștilor”. În fotografie apar mai mulți lideri PNL alături de președintele PSD, Sorin Grindeanu.