Cât ne costă eșecul guvernării? Anca Alexandrescu: „Nu va fi suspendat Nicușor Dan, dar nu vor fi nici alegeri anticipate!”

Publicat 20 iul. 2026, 21:35 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat un nou editorial cu numeroase critici la adresa activității formațiunii în această perioadă. În cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, jurnalista a comentat deplasarea lui George Simion în Italia și a susținut că opoziția ar trebui să fie prezentă în țară, pentru a exercita presiune asupra actualei puteri.

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