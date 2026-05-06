Alexandru Muraru: Puciul la care spera PSD în interiorul PNL a eșuat

Deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat că 'puciul' la care spera PSD în interiorul PNL a eșuat și că actuala criză guvernamentală este responsabilitatea exclusivă a social-democraților. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el transmite PSD să își caute parteneri de guvernare la AUR.

'Îi transmit lui Manda și olguților din PSD că puciul la care spera în interiorul PNL a eșuat, iar criza guvernamentală pe care social-democrații au provocat-o este strict problema lor. Să-și caute parteneri de guvernare la AUR. Dacă la demolare se pricep, vor vedea cum e cu extremiștii la guvernare. PSD a crezut că Ilie Bolojan este incomod. O să vadă Manda cum e să te ducă AUR cu preșul. Să fie clar, PNL a intrat la guvernare cu un scop clar. Acela de a face reforme, nu să devină remorca celor care speră să țină România în beznă', a scris Muraru pe Facebook.