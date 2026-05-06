PSD, guvern minoritar cu UDMR, pe masa negocierilor - SURSE
6 mai 2026, 17:30
Daniel Onescu
Surse politice citate de Realitatea PLUS susțin că, la discuțiile informale de astăzi de la Palatul Cotroceni, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar putea merge în fața președintelui Nicușor Dan cu o propunere de formulă guvernamentală formată din PSD, UDMR și, posibil, grupul minorităților naționale.
Potrivit informațiilor apărute pe surse, varianta discutată ar include un premier tehnocrat, scenariu pe care social-democrații l-ar accepta în acest moment. aceasta ar fi prima opțiune luată în calcul la negocieri. Totodată, potrivit surselor, dacă nu se va ajunge la un acord pentru un premier tehnocrat, atunci Sorin Grindeanu și-ar putea asuma personal funcția de premier.
