Alexandru Rogobete refuză să demisioneze după adoptarea moțiunii simple: „Nu voi pleca din funcție”
Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete refuză să demisioneze după adoptarea moțiunii simple în Parlament. Ministrul Sănătății a criticat dur inițiatorii demersului.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că nu intenționează să demisioneze, după ce moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva sa a fost adoptată de Camera Deputaților. Oficialul a criticat dur inițiatorii demersului parlamentar, acuzându-i că urmăresc câștiguri electorale și că transformă problemele din sistemul sanitar într-un spectacol politic.
Moțiunea simplă a fost adoptată miercuri, 25 noiembrie, cu 154 de voturi pentru, 91 împotrivă și 17 abțineri. Alte șase voturi nu au fost exprimate.
În ciuda rezultatului votului, Alexandru Rogobete a transmis că nu va renunța la funcția de ministru al Sănătății și a respins solicitările opoziției privind demisia sa.
Rogobete: „Nu am cum să îmi dau demisia în fața unei asemenea moțiuni”
După anunțarea rezultatului votului, Alexandru Rogobete a reacționat la tribuna Parlamentului, criticând conținutul documentului și persoanele care au inițiat demersul.
Ministrul a susținut că moțiunea nu are o bază solidă și că scopul acesteia ar fi mai degrabă obținerea unor avantaje politice decât rezolvarea problemelor din sistemul medical.
„Nu am cum să îmi dau demisia în fața unei moțiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat datorie românilor un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generații. Nu am cum să îmi dau demisia de o moțiune scrisă de unii care n-au făcut nimic pentru țara asta niciodată”, a declarat Alexandru Rogobete.
Oficialul a făcut referire la fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, despre care susține că ar fi contribuit la redactarea documentului parlamentar.
Rogobete a respins acuzațiile și a afirmat că nu consideră justificată o demisie în urma unei moțiuni simple.
Moțiunea împotriva ministrului Sănătății, adoptată cu 154 de voturi
Documentul parlamentar, intitulat „Un pacient nu poate înghiți un tabel. Un spital nu se construiește cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumați-vă eșecul politic!”, a fost inițiat de parlamentarii PNL și USR și a fost semnat de 71 de deputați.
Inițiatorii îi reproșează ministrului modul în care gestionează sistemul sanitar și susțin că probleme importante ale pacienților nu au primit soluții concrete.
Printre principalele critici se numără:
Lipsa unor medicamente esențiale pentru pacienții oncologici și persoanele cu afecțiuni psihice;
Întârzierile la plata concediilor medicale și restanțele acumulate;
Gestionarea investițiilor în spitale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
Anularea concursurilor pentru ocuparea unor funcții de conducere în cadrul caselor de asigurări de sănătate;
Lipsa unui mecanism eficient prin care pacienții și farmaciile să poată semnala medicamentele indisponibile.
Semnatarii moțiunii consideră că ministrul a acordat prea multă atenție imaginii publice și comunicării politice, în detrimentul problemelor concrete cu care se confruntă sistemul medical.
Ministrul Sănătății acuză opoziția de „circ politic”
În intervenția sa din Parlament, Alexandru Rogobete a susținut că dezbaterea moțiunii a fost transformată într-o confruntare politică, fără ca inițiatorii să demonstreze existența unor abateri administrative care să justifice demersul.
„Pare că este mai important pentru voi să faceți circ politic și să adunați puncte electorale decât să contribuiți la stabilitatea sistemului de sănătate”, le-a transmis ministrul parlamentarilor din opoziție.
Acesta a criticat și implicarea fostului ministru Vlad Voiculescu în disputa publică, susținând că moțiunea ar fi preluat acuzații formulate anterior de acesta.
Totodată, Rogobete a avertizat că va continua controalele din sistemul sanitar și verificările privind modul în care sunt cheltuiți banii publici.
Adoptarea moțiunii nu înseamnă automat demiterea lui Alexandru Rogobete
Deși moțiunea simplă a fost adoptată de Camera Deputaților, votul nu determină automat demiterea ministrului Sănătății.
Spre deosebire de o moțiune de cenzură, care poate conduce la căderea Guvernului, o moțiune simplă reprezintă un instrument parlamentar prin care Legislativul își exprimă poziția față de activitatea unui ministru sau față de o anumită politică guvernamentală.
Prin urmare, Alexandru Rogobete poate rămâne în funcție, în ciuda votului de blam primit în Parlament.
Ministrul a transmis deja că nu intenționează să demisioneze și că își va continua activitatea la conducerea Ministerului Sănătății.
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