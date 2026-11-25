Preț carburanți 25 noiembrie 2026. Benzina se menține sub 9 lei
Preț carburanți 25 noiembrie
Află cât costă benzina, motorina și GPL-ul pe 25 noiembrie 2026. Vezi prețurile medii, cele mai ieftine stații și tarifele din marile orașe.
Prețurile la carburanți continuă să fie urmărite atent de șoferii din România. Miercuri, 25 noiembrie 2026, benzina standard se vinde cu un preț mediu de 8,96 lei pe litru, în timp ce motorina standard ajunge la 10,38 lei pe litru. Cele mai mici tarife sunt înregistrate la o stație de alimentare din Tecuci, județul Galați.
Potrivit datelor publicate de platforma PretCarburant.ro, prețurile medii la benzină, motorină și GPL au rămas stabile față de ziua precedentă. Comparativ cu săptămâna trecută, însă, carburanții au înregistrat ieftiniri, în special benzina.
Cât costă benzina, motorina și GPL-ul pe 25 noiembrie 2026
Conform statisticilor centralizate la nivel național, benzina standard are un preț mediu de 8,96 lei pe litru, iar motorina standard se comercializează cu o medie de 10,38 lei pe litru.
În cazul GPL-ului, prețul mediu este de 4,84 lei pe litru.
Iată situația prețurilor la carburanți pentru miercuri, 25 noiembrie 2026:
Tip carburant
Preț mediu
Cel mai mic preț
Cel mai mare preț
Benzină standard
8,96 lei/l
8,89 lei/l
9,12 lei/l
Motorină standard
10,38 lei/l
10,29 lei/l
10,57 lei/l
GPL
4,84 lei/l
4,63 lei/l
5,01 lei/l
Datele arată că benzina și motorina sunt mai ieftine decât la începutul săptămânii precedente, chiar dacă în ultima zi nu au fost înregistrate modificări ale mediilor naționale.
Față de nivelul din 30 iunie, benzina standard este mai scumpă cu aproximativ 30 de bani pe litru, în timp ce motorina a înregistrat o creștere de 1,16 lei pe litru. În cazul GPL-ului, diferența este de 29 de bani pe litru.
Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România
Șoferii care vor să alimenteze la cele mai mici prețuri pot găsi benzina standard și motorina standard la o stație BLKOil din Tecuci, județul Galați.
Prețurile minime afișate miercuri, 25 noiembrie, sunt:
Benzină standard: 8,89 lei/litru – BLKOil, Tecuci, județul Galați;
Motorină standard: 10,29 lei/litru – BLKOil, Tecuci, județul Galați;
GPL: 4,63 lei/litru – MOL, Craiova, județul Dolj.
Diferențele dintre stațiile de alimentare pot influența costul final al unui plin, motiv pentru care verificarea tarifelor înainte de alimentare poate reprezenta o modalitate de economisire.
Cât costă benzina și motorina în București, Cluj, Brașov și alte orașe mari
Prețurile medii la carburanți diferă ușor de la un oraș la altul. În București, benzina standard costă în medie 8,96 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,38 lei pe litru.
În Brașov, prețul mediu al benzinei este tot de 8,96 lei pe litru, în timp ce motorina costă 10,39 lei pe litru.
Situația din principalele orașe ale țării, miercuri, 25 noiembrie 2026:
Oraș
Benzină standard
Motorină standard
București
8,96 lei/l
10,38 lei/l
Cluj-Napoca
8,97 lei/l
10,40 lei/l
Timișoara
8,97 lei/l
10,40 lei/l
Iași
8,96 lei/l
10,38 lei/l
Constanța
8,96 lei/l
10,38 lei/l
Brașov
8,96 lei/l
10,39 lei/l
Craiova
8,96 lei/l
10,38 lei/l
Oradea
8,98 lei/l
10,40 lei/l
La nivel județean, cele mai mici prețuri medii la benzină sunt înregistrate în Botoșani, unde litrul costă 8,94 lei. La polul opus se află județul Bihor, cu o medie de 8,97 lei pe litru.
În cazul motorinei, județul Gorj are cel mai mic preț mediu, de 10,36 lei pe litru, în timp ce în Sibiu se înregistrează cea mai mare medie, de 10,40 lei pe litru.
Cât costă un plin de benzină sau motorină
Pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii trebuie să scoată din buzunar aproximativ 448 de lei dacă alimentează cu benzină standard, respectiv 519 lei pentru un plin de motorină standard.
Calculul este realizat pe baza prețurilor medii naționale din 25 noiembrie 2026.
România se situează pe locul 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene în clasamentul prețurilor la benzină și pe locul 13 în ceea ce privește motorina, potrivit datelor prezentate în materialul de referință.
În ceea ce privește piața petrolului, cotația țițeiului Brent a ajuns la 91,01 dolari pe baril, potrivit valorii înregistrate pe 24 noiembrie 2026 pentru contractul cu livrare în ianuarie 2027.
Prețurile carburanților pot suferi modificări de la o zi la alta, în funcție de evoluția pieței petroliere și de politica de prețuri a distribuitorilor.
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