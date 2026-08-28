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Audieri la DNA Iași în dosarul PNL. Mihai Barbu dă explicații în fața procurorilor

Mihai Barbu a intermediat o înâlnire între Bogos Ilie Bolojan. Foto/Arhivă

Mihai Barbu a intermediat o înâlnire între Bogos Ilie Bolojan. Foto/Arhivă

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat28 aug. 2026, 14:06
Actualizat28 aug. 2026, 14:10
SursăRealitatea PLUS

Anchetatorii de la DNA Iași au strâns șurubul într-un dosar cu greutate ce vizează conexiuni la cel mai înalt nivel politic. Audierile maraton continuă la sediul serviciului teritorial, unde Mihai Barbu, un personaj-cheie din cercul de influență al PNL, a fost adus pentru a da explicații oficiale în fața procurorilor anticorupție.

Ancheta scoate la iveală ițe complicate ale unei rețele de interese în care sunt vehiculate nume importante din politica centrală și afaceri cu mize financiare uriașe.

Trafic de influență pentru numiri la DSP și despăgubiri de milioane

Procurorii susțin că Mihai Barbu s-ar fi folosit agresiv de influența sa politică pentru a sprijini interesele unui cunoscut om de afaceri. Din cercetările derulate de anchetatori rezultă că acesta ar fi făcut demersuri directe pentru schimbarea din funcție a șefului Direcției de Sănătate Publică (DSP), urmărind înlocuirea acestuia cu o persoană agreată de omul de afaceri implicat în dosar.

Miza din spatele acestor manevre de culise este una uriașă: omul de afaceri ar fi urmărit obținerea unei despăgubiri record de aproximativ 3 milioane de euro, dar și obținerea unor amânări sau reduceri substanțiale ale obligațiilor de plată la termenele sale financiare.

Întâlnirea de la Palatul Victoria, sub lupa anchetatorilor

Numele lui Mihai Bargu apare și într-un alt episod sensibil din punct de vedere politic. Acesta este cel care ar fi intermediat și ar fi fost prezent la întâlnirea dintre omul de afaceri Fănel Bogos și Ilie Bolojan, chiar în biroul acestuia de la Palatul Victoria.

Deși reprezentanții Guvernului au confirmat oficial că întrevederea a avut loc, aceștia au subliniat ferm că discuțiile nu au avut nicio conotație ilegală sau vreo urmare de natură administrativă. Cu toate acestea, cercetările avansează rapid, iar tot mai multe persoane din anturajul sau din cercul extins al liderilor politici ajung să dea declarații detaliate pe holurile DNA Iași.

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