Călin Georgescu, mesaj de mulțumire pentru susținători: „Am primit acest pas înainte ca pe o lucrare a lui Dumnezeu”

Sursă: realitatea.net

Într-un mesaj marcat de o puternică încărcătură spirituală, transmis vineri, 3 aprilie, în ajunul Sărbătorii Învierii lui Lazăr, Călin Georgescu s-a adresat susținătorilor săi, interpretând evoluțiile recente drept un rod al credinței și al efortului colectiv. Acesta a subliniat că rezultatele obținute nu reprezintă o „biruință omenească”, ci o „mângâiere divină” venită în pragul sărbătorilor pascale.

Recunoștință pentru „jertfa” susținătorilor de la București și Buftea

Călin Georgescu a ținut să mulțumească în mod special celor care au participat constant la acțiunile sale, amintind de prezența simbolică a tricolorului și a florilor la evenimentele din București și Buftea. Acesta a evidențiat reziliența celor care l-au susținut indiferent de condițiile meteorologice, dar și aportul celor care au fost alături de el prin „rugăciune, post și gânduri bune”.

„A rodit jertfa noastră: a celor care ați venit săptămână de săptămână cu flori și tricolor, pe ploaie, ger, vânt sau arșiță. Am înțeles că, dincolo de încercări, suntem chemați să ne regăsim cu toții într-un ideal comun: credința și binele poporului român”, a transmis Georgescu.

Un apel la unitate și reconciliere

Mesajul nu i-a ocolit nici pe critici. Într-un gest de reconciliere, Georgescu le-a mulțumit și celor care l-au „pus la încercare”, afirmând că toate experiențele din această perioadă l-au ajutat să înțeleagă importanța unității naționale. În viziunea sa, atât susținătorii, cât și opozanții sunt parte din același „rost” al lucrării pentru binele țării.

Îndemn la introspecție în Săptămâna Mare

În finalul intervenției sale, Călin Georgescu a lansat un îndemn la unitate și liniște sufletească pentru perioada următoare, una de maximă importanță pentru lumea creștin-ortodoxă. Acesta i-a rugat pe români să rămână uniți în „post, rugăciune și dragoste de aproape”, exprimându-și speranța că Sărbătoarea Învierii îi va găsi pe toți „un pic mai aproape de Dumnezeu”.