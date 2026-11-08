Criză în PNL! Ilie Bolojan, contestat de primari și șefi de CJ. Alin Tișe câștigă susținere în partid
Alin Tișe și Ilie Bolojan
Tensiuni în PNL înaintea ședinței Biroului Permanent de la ora 17:00. Primari și șefi de CJ îl contestă pe Ilie Bolojan și îl susțin pe Alin Tișe.
Tensiunile din Partidul Național Liberal se amplifică, iar nemulțumirile față de conducerea lui Ilie Bolojan devin tot mai vizibile. Biroul Permanent al PNL se reunește duminică, de la ora 17:00, la convocarea liderului liberal, într-un moment marcat de contestări interne și de discuții privind viitorul formațiunii.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, tot mai mulți primari și președinți de consilii județene sunt nemulțumiți de deciziile conducerii și îl susțin pe Alin Tișe pentru preluarea șefiei partidului la următorul congres. În paralel, Ilie Bolojan încearcă să consolideze organizațiile liberale din teritoriu și promovează ideea unei alianțe a partidelor de dreapta, inclusiv cu USR.
Ilie Bolojan convoacă Biroul Permanent al PNL. Ce vor discuta liberalii
Ședința conducerii liberale este programată pentru ora 17:00. Printre subiectele care ar urma să fie analizate se numără modul în care PNL își va desfășura activitatea în Parlament și pozițiile pe care reprezentanții partidului le vor adopta la vot.
Reuniunea are loc într-un context complicat pentru liberali, după ce decizia intrării partidului în opoziție a generat nemulțumiri în rândul mai multor lideri locali.
Tot mai mulți primari și președinți de consilii județene consideră că actuala conducere trebuie schimbată. O parte dintre aceștia și-au exprimat deja susținerea pentru Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în perspectiva viitorului congres al PNL, estimat pentru primăvara anului 2027.
Alin Tișe, susținut de tot mai mulți primari pentru șefia PNL
Alin Tișe devine una dintre principalele variante pentru conducerea partidului, pe fondul criticilor la adresa actualei direcții politice a liberalilor.
Președintele CJ Cluj a declarat recent că primește tot mai multe mesaje de susținere din partea colegilor de partid. Acesta a menționat că aproximativ 50 de primari și-au exprimat deja sprijinul pentru demersul său, iar numărul susținătorilor ar putea crește.
Tișe consideră că PNL trebuie să își recupereze identitatea de dreapta liberal-conservatoare și să acorde un rol mai important aleșilor locali în procesul decizional.
Acesta a criticat și climatul intern din partid, susținând că membrii trebuie să aibă libertatea de a-și exprima opiniile fără teama unor consecințe politice.
Liberalul nu susține organizarea unui congres extraordinar, ci respectarea calendarului statutar, astfel încât viitoarea conducere să fie aleasă printr-o competiție internă.
Primarii PNL critică o posibilă alianță cu USR
Un alt punct sensibil în interiorul formațiunii îl reprezintă apropierea de USR și posibilitatea formării unei alianțe electorale de dreapta pentru următoarele alegeri.
Tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan consideră că o colaborare cu USR și cu alte formațiuni mai mici ar putea consolida dreapta politică.
În schimb, o parte dintre primarii liberali se opun unei asemenea formule. Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, îl consideră pe Alin Tișe o variantă potrivită pentru conducerea partidului și susține că PNL ar trebui să își aleagă mai întâi noua conducere, iar ulterior să stabilească direcția politică.
Edilul a avertizat că o asociere cu USR ar putea reprezenta o greșeală, argumentând că în numeroase comunități locale cele două formațiuni au avut relații dificile.
Și fostul judecător al Curții Constituționale Tudorel Toader a susținut că o eventuală alianță cu USR nu ar trebui decisă unilateral de președintele partidului, ci printr-o hotărâre adoptată în cadrul congresului PNL.
Ilie Bolojan încearcă să își consolideze poziția în teritoriu
În timp ce nemulțumirile din partid se intensifică, Ilie Bolojan a început un turneu prin organizațiile județene ale PNL, participând la întâlniri cu liberalii din mai multe zone ale țării, inclusiv Vrancea și Buzău.
Potrivit informațiilor publicate, la unele dintre aceste reuniuni au participat relativ puțini membri de partid. Liderul liberal a fost însoțit în deplasări de Ciprian Jucu și Mircea Brudan.
Deplasările sunt privite și prin prisma pregătirilor pentru viitoarea competiție internă, în condițiile în care conducerea partidului este tot mai contestată de reprezentanți ai organizațiilor locale.
Se pregătește o confruntare pentru conducerea PNL?
Disputa din interiorul Partidului Național Liberal depășește în acest moment diferențele de opinie privind activitatea parlamentară sau strategia electorală. În centrul conflictului se află direcția politică a formațiunii, relația cu USR și influența pe care liderii locali ar trebui să o aibă în deciziile partidului.
Pe de o parte, Ilie Bolojan promovează o formulă de colaborare între partidele de dreapta. Pe de altă parte, Alin Tișe și susținătorii săi cer o revenire la identitatea liberal-conservatoare și o reprezentare mai puternică a primarilor și președinților de consilii județene.
Ședința Biroului Permanent de duminică, programată la ora 17:00, are loc astfel într-un moment important pentru viitorul PNL, pe fondul presiunilor tot mai mari privind conducerea și strategia politică a partidului.
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