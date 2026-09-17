Culisele întâlnirii Nicușor Dan-PSD. Anca Alexandrescu dezvăluie ce s-a discutat la Cotroceni

Anca Alexandescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, a prezentat, joi dimineață, culisele negocierilor decisive de la Palatul Cotroceni, dintre Nicușor Dan și delegația PSD condușă de Sorin Grindeanu. Potrivit jurnalistei, social-democrații și-ar fi menținut poziția și i-ar fi transmis președintelui că nu susțin formarea unui guvern tehnocrat.
Ce i-a transmis PSD lui Nicușor Dan
"La prima întâlnire cu cei de la PSD, Nicușor Dan a ascultat care este poziția celor de la PSD. I-a întrebat cum văd situația. PSD-ul a informat că nu și-a schimbat deloc punctul de vedere și îl propun, în continuare, pe Sorin Grindeanu prim-ministru, că nu își doresc un guvern tecnocrat. Nu le-a propus Nicușor Dan nicio variantă, însă i-a întrebat dacă este o linie roșie această chestiune cu guvernul tecnocrat", a declarat moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel.
Social-democrații resping varianta unui guvern tehnocrat
"Social-democrații au comunicat faptul că nu preferă să funcționeze cu linii roșii, dar că un tecnocrat nu ar fi ok pentru Partidul Social Democrat și că nu cred că ar rezista.
Nu a spus președintele Nicușor Dan în cursul discuției dacă va face vreo nominalizare astăzi, dar a fost și o discuție pe teme economice. Înțeleg că Sorin Grindeanu a ridicat problema bugetului, adică a situației în care se află România, având în vedere că nu se poate face rectificare bugetară, de faptul că mai multe firme, de fapt, constructorii nu pot să își încaseze banii, că nu sunt bani pentru investițiile curente și de aici s-a discutat și despre parteneriatul public privat și că trebuie modificat cadrul legal. Cam în acești termeni s-a purtat discuția astăzi.
Foarte interesant, însă, aș sublinia faptul că - de data aceasta - la negocieri din partea lui Nicușor Dan n-au mai participat nici Radu Burtea, nici Eugen Tomac, cei care în trecut erau pe lista posibilelor premieri tehnocrați.
Suntem în momentul de față într-o situație în care nimeni parcă nu știe ce are în cap Nicușor Dan. Pare că nu are încredere nici măcar în oamenii apropiați, nu se conturează până la ora asta o variantă. Este foarte clar că Nicușor Dan va face doar ceea ce crede el. Și-a luat informații până acum de la partidele cu care s-a întâlnit.
Am văzut și declarația celor de la AUR. Mi s-a părut că George Simion asumă că va fi un guvern instalat din modul cum a făcut declarațiile. Rămâne să vedem ce se mai întâmplă pe parcursul zilei. Acestea sunt informațiile până la această oră. Pe măsură ce voi avea noi detalii am să revin către voi", a declarat Anca Alexandrescu într-o intervenție teleonică la Realitatea PLUS.