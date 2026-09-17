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Politica· 1 min citire
Cu ce echipă ține Siegfried Mureșan. Premierul desemnat de Nicușor Dan este fanul unei formații de tradiție
Siegfried Muresan
Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, este fan al Corvinului Hunedoara, echipa din orașul în care s-a născut.
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