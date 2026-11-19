Înțelegerea permite Washingtonului să instaleze noi sisteme de apărare, dar reafirmă suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare.
Parlamentul Danemarcei urmează să voteze joi, 19 noiembrie, acordul de securitate semnat în septembrie de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda. Înțelegerea încearcă să reducă tensiunile provocate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind preluarea controlului asupra insulei arctice, teritoriu autonom danez cu aproximativ 57.000 de locuitori.
Dacă va fi ratificat, documentul va permite extinderea prezenței militare americane în Groenlanda, inclusiv instalarea sistemului de apărare antirachetă „Golden Dome”. Totodată, acordul reafirmă suveranitatea Danemarcei și dreptul populației groenlandeze la autodeterminare.
Negocieri după o criză diplomatică în NATO
Relațiile dintre Washington și Copenhaga s-au deteriorat în ianuarie, după ce Trump nu a exclus utilizarea forței sau a presiunilor economice pentru a obține controlul asupra Groenlandei. Au urmat luni de negocieri pentru depășirea impasului.
Parlamentul groenlandez a aprobat deja înțelegerea, iar documentul a primit sprijinul tuturor partidelor la prima lectură în legislativul danez. Specialiștii au însă opinii diferite despre efectele sale: unii estimează că Statele Unite ar putea câștiga influență asupra deciziilor de securitate și exploatării resurselor strategice, în timp ce alții nu văd o schimbare majoră a accesului militar american.
Groenlanda are o poziție strategică între Europa și America de Nord, iar SUA dețin deja acolo o bază militară. Acordul nu necesită aprobarea Senatului american și va intra în vigoare după notificarea diplomatică a ratificării de către Danemarca.