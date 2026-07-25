Daniel Udrescu: Reforma administrativă pe care România o așteaptă de 36 de ani

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 09:13

Din 1990 încoace, aproape fiecare guvern a promis reforma administrației. Au fost schimbate legi, au fost înființate și desființate agenții, s-au modificat organigrame și s-au redus temporar posturi. Totuși, reforma administrativă profundă a statului român nu s-a produs niciodată.

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