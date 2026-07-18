Bărbat urmărit internaţional, săltat de mascați din mansarda unei case din Iaşi

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 13:38

Un bărbat în vârstă de 31 de ani, dat în urmărire naţională şi internaţională pentru infracțiuni la regimul drogurilor şi care avea de executat o pedeapsă de aproape 8 ani de închisoare, a fost prins în Iaşi.

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