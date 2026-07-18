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Actualitate· 1 min citire
Bărbat urmărit internaţional, săltat de mascați din mansarda unei case din Iaşi
polițist
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, dat în urmărire naţională şi internaţională pentru infracțiuni la regimul drogurilor şi care avea de executat o pedeapsă de aproape 8 ani de închisoare, a fost prins în Iaşi.
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