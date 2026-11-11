Două rachete rusești au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

Publicat 11 nov. 2026, 11:19 Sursă Realitatea.net

Două rachete de croazieră rusești au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova miercuri, 11 noiembrie 2026, în timpul atacurilor asupra Ucrainei. Proiectilele au traversat teritoriul țării timp de câteva minute.

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