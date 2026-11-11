Nicușor Dan: „Am pus o singură condiție: nu cu AUR”. Președintele neagă că ar fi cerut reducerea TVA

„Am pus o singură condiție: nu cu AUR.” Președintele Nicușor Dan spune că nu i-a cerut premierului să reducă TVA de la 1 ianuarie 2027 în schimbul susținerii noului Guvern. Singura condiție pe care a pus-o în negocierile pentru ieșirea din criza politică a fost ca AUR să nu facă parte din guvernare.
În cadrul unei conferințe de presă susținute marți, președintele a vorbit și despre relația cu noul Executiv, dar și despre discuțiile purtate înainte de desemnarea lui Ilie Bolojan în funcția de premier. Nicușor Dan a amintit că, la acel moment, a insistat pentru menținerea cotei TVA, însă aceasta a fost majorată ulterior.
Nicușor Dan susține că nu a condiționat formarea Guvernului de reducerea TVA
Întrebat dacă TVA va scădea de la 1 ianuarie 2027, în condițiile în care actualul Executiv este unul susținut de majoritatea parlamentară, Nicușor Dan a respins ideea că ar controla Guvernul sau că ar fi impus o măsură fiscală drept condiție pentru instalarea acestuia.
Președintele a explicat că rolul său constituțional a fost acela de a desemna un prim-ministru, iar formarea majorității parlamentare și susținerea Guvernului au revenit partidelor și parlamentarilor.
„Eu nu am niciun guvern. Eu, conform Constituţiei, am nominalizat un prim-ministru, de fapt cinci. Doi au trecut, trei n-au trecut”, a declarat Nicușor Dan.
Șeful statului a salutat faptul că premierul a reușit să obțină sprijinul unei majorități parlamentare, în care se regăsesc miniștri PSD, susținerea PNL și UDMR, precum și voturile altor parlamentari.
Acesta a precizat că relația sa cu Executivul va fi una instituțională, bazată pe colaborare în domeniile în care Președinția are atribuții și în care pot fi promovate interesele României.
„Nu am pus această condiţie guvernului Niculescu, relativ la TVA”, a subliniat președintele.
Singura condiție impusă de președinte: AUR să nu intre la guvernare
Nicușor Dan a explicat că, în timpul discuțiilor pentru depășirea blocajului politic, a formulat o singură cerință. Aceasta a vizat excluderea AUR din formula de guvernare.
„Am pus o singură condiţie, şi anume nu cu AUR”, a afirmat șeful statului.
Președintele a sugerat că negocierile au avut loc într-un context complicat, în care existau deja numeroase solicitări și condiții venite din partea actorilor politici. Din acest motiv, a susținut că nu a dorit să adauge alte cerințe legate de măsurile fiscale pe care noul Guvern ar trebui să le adopte.
Ce spune Nicușor Dan despre promisiunea privind TVA făcută înainte de instalarea Guvernului Bolojan
În aceeași conferință, șeful statului a făcut referire la negocierile purtate înainte de desemnarea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru.
Potrivit lui Nicușor Dan, discuțiile au durat aproximativ două-trei săptămâni, iar una dintre condițiile pentru nominalizare a fost obținerea unui angajament că TVA nu va fi majorată.
Președintele a afirmat însă că, după desemnarea premierului, cota de TVA a fost totuși crescută. El a amintit că explicația oferită la acel moment a fost legată de situația dificilă a României în relația cu piețele financiare.
Prin comparația făcută între cele două momente politice, Nicușor Dan a dorit să explice de ce nu a mai introdus o condiție similară în negocierile pentru formarea actualului Guvern.
Discuția privind evoluția TVA de la începutul anului 2027 rămâne astfel distinctă de condițiile politice pe care președintele spune că le-a formulat pentru depășirea crizei și instalarea noului Executiv.