Politica· 1 min citire

Ediție specială în această seară, de la ora 20:55, la „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 26 iun. 2026, 16:47

Sfidare totală la cel mai înalt nivel! Ceea ce părea un zvon devine blat pe față! Ilie Bolojan aruncă bomba zilei și îl propune pe Siegfried Mureșan pentru scaunul de premier!

Este palma dată lui Nicușor Dan și tuturor celor care au crezut în promisiunile dreptei! S-a terminat cu jocurile de culise, măștile au căzut! În spatele ușilor închise se împart deja ciolanele, iar extensia lui Bolojan, Dominic Fritz jubilează.

Cine l-a impus pe Siegfried Mureșan și ce preț plătește România pentru acest troc politic de ultimă oră?”

​Nu ratați o ediție incendiară! Venim cu documente, informații explozive și toate dedesubturile unei trădări politice de proporții!

​De la ora 20:55, Anca Alexandrescu te așteaptă la „Culisele Statului Paralel”. Fii cu ochii pe noi! Aflați adevărul pe care ei încearcă cu disperare să-l ascundă!


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