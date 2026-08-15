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EXCLUSIV | Ministerul Muncii îngheață veniturile a 36% dintre angajații de la stat pentru 5 ani!

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat15 aug. 2026, 07:30
Actualizat15 aug. 2026, 07:33
SursăRealitatea PLUS

Peste o treime dintre bugetari vor avea salariile blocate în următorii cinci ani, potrivit datelor de la Ministerul Muncii privind noua lege a salarizării, obținute în exclusivitate de Realitatea Plus. În timp ce sindicatele avertizează că măsura va prăbuși puterea de cumpărare, autoritățile pregătesc plăți tranzitorii pentru angajații ale căror venituri vor scădea în noua grilă.

CÂȚI ANGAJAȚI RĂMÂN CU SALARIILE BLOCATE

Cine primește suma compensatorie

  • 36% dintre bugetari rămân cu salariile înghețate

  • Exemplu Consilier Principal (Nivel I):

    • Salariu nou (grilă): 8.774 lei

    • Salariu actual în plată: 10.000 lei

    • Sumă compensatorie: 1.226 lei

  • Exemplu Consilier Superior (Nivel I):

    • Salariu nou (grilă): 9.143 lei

    • Salariu actual în plată: 10.000 lei

    • Sumă compensatorie: 857 lei

Sursa: Ministerul Muncii

CUM SE APLICĂ SUMELE COMPENSATORII

  • Păstrarea veniturilor: Diferențele mențin salariul actual până la viitoarele majorări

  • Valabilitate: Se aplică și la promovare, mutare pe alt post sau revenire din concediul de creștere a copilului

  • Taxare: Sumele compensatorii se impozitează la fel ca salariul de bază

  • Buget: Plățile sunt deja incluse în calculul de impact al reformei

Sursa: Ministerul Muncii

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