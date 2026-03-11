Fiul ultimului șah al Iranului, mesaj către popor
Fiul ultimului șah al Iranului lansează un apel crucial către poporul său. Reza Pahlavi a transmis armatei și forțelor de ordine de la Teheran că se confruntă cu ultima șansă de a se răscula împotriva regimului islamic și de a se alătura oamenilor de rând.
De asemenea, prințul moștenitor aflat în exil a cerut poporului iranian să-și asigure provizii și să rămână în case, până când va primi apelul său final.
„Suntem într-un punct decisiv al luptei noastre finale. Vă îndemn să vă asigurați provizii esențiale, pe cât de repede posibil, și, pentru siguranța voastră, să vă retrageți de pe străzi și să rămâneți în casele voastre. Continuați greva și nu mergeți la muncă. Continuați-vă scandările nocturne ca să vă arătați unitatea. Către armată și forțele de ordine: asta e ultima voastră șansă să scăpați de forțele opresive și să vă alăturați poporului vostru. Așteptați apelul meu final.”, a transmis Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului.
Citește și:
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News