Politica· 1 min citire

George Simion, în timpul votului din Parlament: ”Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot!”

George Simion

George Simion

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 22 iun. 2026, 23:25

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni seară, chiar în timpul desfășurării votului în plenul reunit al Parlamentului, că Guvernul Veștea a picat.

Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot!”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

În cadrul discursului său de la tribuna Parlamentului, liderul AUR a lansat un atac devastator la adresa întregii clase politice care a condus țara în ultimele trei decenii.

Discursul președintelui AUR, aici.

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