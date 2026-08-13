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Actualitate· 1 min citire
Accident grav în municipiul Iași. Un pieton a fost lovit în plin de o mașină
FOTO: Ziarul de Iași
Publicat13 aug. 2026, 11:14
SursăRealitatea.Net
Un accident rutier grav s-a produs joi dimineață, în zona Podu Roș – Splai Bahlui, din municipiul Iași, unde un pieton a fost acroșat de un autoturism.
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