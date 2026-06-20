George Simion: „Pentru milioane de europeni, remigrația a devenit o politică necesară”

George Simion, președintele AUR și vicepreședintele ECR Party, a transmis sâmbătă, în cadrul unei conferințe internaționale organizate la Parlamentul României, un mesaj de susținere pentru reforma adoptată săptămâna trecută de către plenul Parlamentului European privind returnarea migranților ilegali de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.
„Europa nu ar fi trebuit niciodată să ajungă în acest punct”
Simion a subliniat că Europa nu ar fi trebuit să ajungă niciodată în acest punct dacă liderii europeni ar fi protejat granițele statelor și cetățenii europeni.
„Mesajul a fost clar, mesajul a fost puternic: trimiteți-i înapoi! Acum, pentru unii, remigrația este un cuvânt scandalos. Pentru alții, este un cuvânt care trebuie cenzurat înainte de a fi măcar dezbătut. Dar pentru milioane de europeni, a devenit o necesitate politică. (…)
Europa nu ar fi trebuit niciodată să ajungă în acest punct. Aceasta este problema pe care o avem cu liderii noștri politici. Dacă ei și-ar fi apărat granițele, respectându-ne legile, dacă și-ar fi protejat muncitorii și și-ar fi ascultat propriul popor, nu am fi avut această discuție astăzi”, a declarat George Simion.
Liderul AUR a explicat că implementarea unor politici de remigrație nu înseamnă discriminare sau încălcarea drepturilor cetățenilor non-europeni, ci returnarea celor aflați ilegal pe teritoriul UE.
„Remigrația, înțeleasă corect, nu înseamnă ură. Nu înseamnă răzbunare. Nu înseamnă haos. Este corecția democratică, legală și necesară a unui eșec politic. Înseamnă returnarea migranților ilegali”, a mai spus acesta.
George Simion a criticat clasa politică de la București, susținând că aceasta nu este preocupată de bunăstarea românilor și de reîntoarcerea diasporei, ci preferă soluții facile pentru acoperirea deficitului de forță de muncă.
„România are o cotă de 90.000 până la 100.000 de muncitori din afara UE”
„Din 2020, guvernele României au deschis ușa pentru zeci de mii de muncitori străini în fiecare an. În 2026, România are o cotă de 90.000 până la 100.000 de muncitori din afara UE. În timp ce se întâmplă acest lucru, milioane de români trăiesc și muncesc în străinătate (…) De ce o țară care a pierdut milioane din propriii săi oameni importă muncitori din afara Europei?
Răspunsul, prieteni, nu este confortabil, dar este simplu: pentru că prea mulți politicieni și prea mulți angajatori au refuzat să se aplece asupra problemelor reale pe care societatea noastră le are cu salariile, cu condițiile de muncă și cu calitatea vieții”, a adăugat președintele AUR.
Evenimentul, organizat sâmbătă la Palatul Parlamentului de către rețeaua internațională Patriots Network și partidul AUR, a reunit zeci de oficiali europeni și americani, experți în politici externe și lideri de opinie, având ca scop consolidarea unei platforme comune pentru partidele suveraniste și naționaliste.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026