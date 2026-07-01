Salariul minim brut crește la 4.325 de lei începând de miercuri, 1 iulie. Ce se schimbă pentru angajați și angajatori

Începând de miercuri, 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se majorează de la 4.050 de lei la 4.325 de lei lunar, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 146/2026, publicată în Monitorul Oficial în luna martie. Este vorba despre o creștere de 6,8%, respectiv 275 de lei în valoare brută.

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