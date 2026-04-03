Ministrul Sănătății vrea negocieri directe cu Pfizer: ”Să găsim soluții pentru oameni și pentru România”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, după ce România a pierdut în primă instanță procesul cu Pfizer, că se analizează varianta unor negocieri directe cu reprezentanții companiei farmaceutice, pentru ca sumele pe care țara noastră le datorează să fie transformate în beneficii reale pentru pacienți.

”Atunci când primești o factură și ești pus în fața unui fapt împlinit, primul impuls este să cauți vinovați.

Dar responsabilitatea reală este alta: să găsim soluții pentru oameni și pentru România.

Decizia instanței din Tribunalul de Primă Instanță Francofon din Bruxelles, în procesul privind contractele cu Pfizer, pune România în fața unei obligații financiare majore.

Nu discutăm aici despre pandemie.

Nu discutăm despre necesitatea vaccinării.

Discutăm despre efectele unor decizii administrative care astăzi apasă direct pe bugetul public.

Și, mai ales, despre ce facem mai departe.

În urma discuțiilor avute, unul dintre scenariile pe care îl analizăm este deschiderea unei negocieri directe pentru ca aceste sume să fie transformate în beneficii reale pentru pacienți.

Mai exact: acces mai rapid la medicamente inovative, introducerea unor terapii moderne în sistemul public și extinderea tratamentelor pentru pacienții care, până acum, nu aveau alternative.

De ce?

Pentru că inacțiunea înseamnă pierdere dublă: bani plătiți și oportunități ratate pentru pacienți.

Nu este o soluție simplă și nu este o decizie care se poate lua peste noapte.

Dar este o direcție responsabilă, în care transformăm o obligație financiară într-un câștig concret pentru sistemul de sănătate.

