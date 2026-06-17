Negocieri de ultimă oră pentru votul de învestire: de unde ar putea obține Adrian Veștea sprijinul necesar

Publicat 17 iun. 2026, 11:34 Sursă realitatea.net

Adrian Veștea încearcă să strângă majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului, iar calculele politice arată că mizează pe voturi venite din mai multe grupuri parlamentare. În timp ce are deja susținători declarați, există formațiuni de unde șansele de a obține voturi rămân reduse.

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