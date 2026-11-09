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Politica· 1 min citire
Nicoleta Pauliuc, către Ilie Bolojan: ”Nu mă intimidați. Amenințările dumneavoastră nu mă impresionează”- VIDEO
FOTO: Facebook
Publicat9 nov. 2026, 21:06
Actualizat9 nov. 2026, 21:11
SursăRealitatea.Net
Nicoleta Pauliuc, senator PNL, a transmis luni seară un mesaj ferm liderului liberal Ilie Bolojan, în care a subliniat că nu se lasă intimidată de ultimatumul acestuia privind retragerea acțiunilor din instanță și a avertizat că dreptul la liberă exprimare și accesul la justiție nu pot fi sacrificate în numele disciplinei de partid. Totodată, aceasta l-a acuzat pe liderul PNL că încearcă să înlocuiască libertatea de opinie cu obediența și dezbaterea internă cu ultimatumurile.
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